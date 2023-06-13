Чемпионов по количеству значков ГТО определили в Тюменской области

Конкурс Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" "Собери коллекцию знаков ГТО" в четвёртый раз провели в Тюменской области. Участие в нем приняли 240 конкурсантов из 12 муниципалитетов.

Конкурс проходил в трёх номинациях, где участникам для победы предстояло собрать наибольшее количество знаков отличия ГТО. Победители были определены среди семей, трудовых коллективов и спортсменов, участвовавших в личном зачете.

В номинации "Самая большая личная коллекция знаков ГТО" победителем стал Всеволод Железный из Тюмени. На его счету 4 золотых и 1 бронзовый знак отличия комплекса ГТО. Второе место заняла Софья Барнёва из Юргинского района, у неё 3 золотых и 2 серебряных знака отличия комплекса ГТО. Замыкает тройку лидеров представитель Абатского района Вячеслав Семёнов, который имеет в своей копилке 3 золотых и 1 серебряный знак ГТО.

В номинации "Самая большая семейная коллекция знаков ГТО" победу одержала семья Чарковых из Тобольского района, в активе семьи 9 золотых и 3 серебряных знака отличия ГТО. Серебряным призером стала семья Бурмакиных из Ялуторовска. У этой спортивной семьи 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых знака ГТО. "Бронза" у семьи Ивановых-Сабитовых из Юргинского района - в ее копилке 4 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых знака отличия ГТО.

В номинации "Самая большая корпоративная коллекция знаков ГТО" уверенным лидером стал коллектив Автономного учреждения Упоровского муниципального района "Физкультура и спорт" - на их счету 66 знаков отличия ГТО. Второе место у коллектива спортивной школы Заводоуковского городского окруа, в его активе 43 знака ГТО. Третье место занял коллектив Центра физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства – Ритм Заводоуковского городского округа. Сотрудники центра завоевали 48 знаков ГТО.

С каждым годом количество участников конкурса растет. В 2022 году в нем посоревновались 129 человек из 10 муниципальных образований. В этот раз количество конкурсантов увеличилось практически вдвое. По словам руководителя регионального центра тестирования ГТО ГАУ ТО ЦСП Анастасии Давыдовой, некоторые сторонники комплекса "Готов к труду и обороне" заявились на конкурс не впервые.

- Участников много и каждый желает оказаться лучшим. Поэтому среди семейных команд и трудовых коллективов происходит серьезная конкуренция, которая мотивирует команды с каждым годом привлекать к комплексу ГТО все большее количество спортсменов. Трудовые коллективы направляют сотрудников без знаков на тестирование, а семьи привлекают к ГТО всех ближайших родственников – бабушек, дедушек, дядь, теть, племянников и других. Благодаря нынешней системе тестирования показать себя и получить знак отличия может каждый, вне зависимости от возраста. Помимо возможности показать себя и сплоченность команды, участники стремятся получить призы – те, кому удалось войти в тройку лучших награждаются памятными призами и сертификатом в спортивный магазин. Таким образом, мы не только поддерживаем движение ГТО, но и стимулируем семьи, коллективы и отдельных участников продолжать заниматься спортом, - отметила Анастасия Давыдова.