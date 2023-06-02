Пожарный из Ишима стал победителем Всероссийских соревнований по боксу

Кубок МЧС России, посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга" прошел в Химках и принял более 50 сильнейших спортсменов ведомства из различных субъектов Российской Федерации.
В весовой категории 92+ безоговорочную победу одержал Иван Смирнов - командир отделения 53 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области, известный в спортивном бойцовском кругу как Огнеборец, сообщает ГУМЧС по ТО.
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