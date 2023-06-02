Пожарный из Ишима стал победителем Всероссийских соревнований по боксу

13:25 02 июня 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Кубок МЧС России, посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга" прошел в Химках и принял более 50 сильнейших спортсменов ведомства из различных субъектов Российской Федерации.

В весовой категории 92+ безоговорочную победу одержал Иван Смирнов - командир отделения 53 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области, известный в спортивном бойцовском кругу как Огнеборец, сообщает ГУМЧС по ТО.

Теги: бокс , Ишим , МЧС
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2023