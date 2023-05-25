Юные тюменцы и их родители отличились на всероссийских соревнованиях по чир-спорту

В Новосибирске завершились всероссийские соревнования и фестиваль "Кубок Дружбы" по чир-спорту. В турнире приняло участие более полутора тысяч спортсменов. Тюменскую область на турнире представили юные спортсмены из трех тюменских клубов:

Delta, Vicrory и Оптимум.

Тюменские чирлидеры составили достойную конкуренцию соперникам из Новосибирска, Красноярска и Челябинска. По итогам выступлений в активе у спортсменов из клуба Victory золото в дисциплине "Чирлидинг группа" (20 спортсменов) и бронза в дисциплине "Чирлидинг стант" (4 спортсмена).

Тренер клуба Victory Виктор Ерошенко:

Наши юные спортсменки показали высокий уровень подготовки, продемонстрировали новые элементы программы. Представители клуба впервые завоевали золото в дисциплине "Чирлидинг группа" в данной возрастной категории на столь крупных стартах. Ребятам есть куда расти и на кого равняться, ведь наши взрослые спортсменки в каждом сезоне выигрывают по 2-3 всероссийских соревнования и ежегодно поднимаются на верхние ступени пьедесталов на первенствах России.

Родители клуба выиграли приз среди болельщиков за лучшую кричалку в поддержку команды. Им вручили большую мягкую игрушку - медведя, который теперь станет для Victory талисманом.

Также в своей возрастной группе команда "Опти кидс" завоевала серебро фестиваля "Кубок Дружбы".

Это были последние выездные старты у тюменских спортсменов. Впереди - Кубок клуба в честь закрытия сезона. Затем у ребят будет месяц каникул, после чего запланированы летние сборы.