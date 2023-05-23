Авиамоделисты сразились на Всероссийском Кубке памяти Ядрышникова

В поселке Московском состоялись Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту класса (класс F-2D) "21-й Кубок памяти В.П Ядрышникова". В состязаниях приняли участие 45 спортсменов из Иркутской, Курганской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской области, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Санкт-Петербурга.

В результате полетов наилучший результат командного первенства показала команда из Свердловской области. На втором месте - авиамоделисты Новосибирской области. Третье место у сборной Тюменской области.

Победителями и призерами в личном первенстве в группе "мужчины и женщины" стали:

1-е место - Павел Жуковский и Антон Разин (Новосибирская область);

2-е место - Юрий Александров и Александр Бондаренко (Санкт-Петербург);

3-е место - Денис Клоченко и Андрей Рашкин (Свердловская область).

В личном первенстве в группе "юниоры и юниорки" весь пьедестал забрали спортсмены из Тюменской области:

1-е место - Александр Колмаков;

2-е место - Богдан Бабий;

3-е место - Илья Попов.

Победители личного первенства награждены памятными кубками, медалями и дипломами ФАС России первой степени.

Призеры личного первенства награждены медалями и дипломами ФАС России соответствующих степеней.

Сборную региона подготовил старший тренер-преподаватель Центра технических видов спорта Владимир Владимирович Колмаков.