Авиамоделисты сразились на Всероссийском Кубке памяти Ядрышникова

В поселке Московском состоялись Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту класса (класс F-2D) "21-й Кубок памяти В.П Ядрышникова". В состязаниях приняли участие 45 спортсменов из Иркутской, Курганской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской области, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Санкт-Петербурга.
В результате полетов наилучший результат командного первенства показала команда из Свердловской области. На втором месте - авиамоделисты Новосибирской области. Третье место у сборной Тюменской области.
Победителями и призерами в личном первенстве в группе "мужчины и женщины" стали:
1-е место - Павел Жуковский и Антон Разин (Новосибирская область);
2-е место - Юрий Александров и Александр Бондаренко (Санкт-Петербург);
3-е место - Денис Клоченко и Андрей Рашкин (Свердловская область).
В личном первенстве в группе "юниоры и юниорки" весь пьедестал забрали спортсмены из Тюменской области:
1-е место - Александр Колмаков;
2-е место - Богдан Бабий;
3-е место - Илья Попов.
Победители личного первенства награждены памятными кубками, медалями и дипломами ФАС России первой степени.
Призеры личного первенства награждены медалями и дипломами ФАС России соответствующих степеней.
Сборную региона подготовил старший тренер-преподаватель Центра технических видов спорта Владимир Владимирович Колмаков.
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