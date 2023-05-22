Команда Ишимского района победила в третьем этапе спартакиады допризывной молодежи

В Тюмени завершился третий этап региональной спартакиады среди допризывной молодежи, лучшие результаты в соревнованиях показали ребята из Ишимского района.

Соревнования прошли на территории батальона обеспечения образовательного процесса ТВВИКУ регионального центра допризывной подготовки "Аванпост", спорткомплекса "Гагаринский".

За звание победителей этапа, а также за место в сборной региона боролись представители команд из Упоровского, Аромашевского, Ишимского районов, Заводоуковского городского округа, Ишима, Тобольска и Тюмени.

Команды прошли два вида испытаний: военное многоборье и плавание. В первом курсанты пробежали дистанции протяженностью 100 метров и 3 километра, преодолели полосу препятствий и выполнили на перекладине подъем переворотом. После допризывники в свободном стиле проплыли дистанцию в 50 метров.

Помимо команды Ишимского района, в призеры вышли представители Ишима (второе место) и Заводоуковского городского округа (третье место).

По итогам состязаний девять курсантов получили второй разряд по военно-прикладному виду спорта, еще двенадцать - третий. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной Тюменской области и представят регион на всероссийском уровне, который пройдет в Волгограде уже в июне.