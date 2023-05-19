Самым прокачанным по сдаче нормативов ГТО стал индустриальный университет

Областной студенческий фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди студентов вузов Тюменской области завершился победой Ивана Хромина (ТюмГУ), Рифката Шакурова, Дарьи Кожевниковой и Анастасии Молокотиной (все трое ТИУ).

В течение двух дней участники оспаривали звание сильнейших в выполнении испытаний комплекса ГТО. Среди них бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины), подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (женщины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине.

В общекомандном зачете пальма первенства у команды ТИУ, второе место заняла сборная "ТюмГУ и третье место – команда ГАУ Северного Зауралья.