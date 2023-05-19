Пилоты из 9 регионов будут соревноваться в поселке Московский

20-21 мая в п. Московском на кордодроме центра "Сибиряк" состоятся Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D (кордовые модели воздушного боя) "21-й Кубок памяти В.П. Ядрышникова".

Церемония открытия соревнований запланирована на 20 мая на 10:00. После начнется 1-й тур состязаний.

21 мая полеты стартуют в 10:00. Закрытие соревнований в 14:30.

В "Сибиряк" съедутся 40 спортсменов в составе 32-х экипажей из Иркутской, Курганской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, и Санкт-Петербурга.

В составе сборной команды Тюменской области 12 экипажей, в том числе

8 пилотов-юниоров – воспитанников центра технических видов спорта Дворца творчества и спорта "Пионер".

Судейская бригада определит победителей в личном и командном зачете.