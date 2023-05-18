Фестиваль "Тюмень Сильная" приобрел статус областного мероприятия

Фестиваль "Тюмень сильная", который состоится 20 и 21 мая в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) включен в официальный региональный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий. Такое решение принял департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Благодаря новому статусу фестиваля, у атлетов есть возможность не только побороться за медали, но и получить по итогам выступлений спортивные и юношеские разряды при условии выполнения требований Единой всероссийской спортивной классификации по видам спорта. Это относится к таким видам, как бодибилдинг, функциональное многоборье, армрестлинг, смешанные боевые единоборства (ММА), гиревой спорт, тяжёлая атлетика.

Президент федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин:

Мы вышли с инициативой присвоить официальный статус фестивалю и получили поддержку. Это даст дополнительный толчок к развитию молодых, недавно аккредитованных федераций, повысит мотивацию спортсменов, расширит перспективы для самого мероприятия. Наша глобальная цель - развитие массового спорта в регионе, приобщение населения к здоровому образу жизни.

Подробная информация и положения о каждом турнире на сайте мероприятия - и в группе ВКонтакте.

Вход на все площадки фестиваля свободный.