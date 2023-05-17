Состязания по бодибилдингу украсят фестиваль "Тюмень Сильная"

Фото: Фестиваль «Тюмень Сильная», 2022

Одна из площадок фестиваля "Тюмень Сильная", который состоится 20-21 мая в Выставочном зале на Севастопольской привлечет внимание многих гостей спортивного праздника. Ведь в предстоящую субботу в 14:00 на главной сцене мероприятия стартуют соревнования по бодибилдингу.

Лучших спортсменов выберут в пяти номинациях: "Бодибилдинг", "Бодифитнес", "Пляжный бодибилдинг", "Фитнес-бикини", "Фитнес-модель". Бодибилдеры из Тюменской, Курганской и Свердловской областей, ХМАО и ЯНАО продемонстрируют зрителям свои спортивные результаты.

В воскресенье в 13:00 начнется конкурс "Miss Beauty Fitness". Турнир будет проходить в регионе впервые. В нем примут участие женщины старше 18 лет, которые ранее не участвовали в спортивных соревнованиях по бодибилдингу. Состязания начнутся с мастер-класса по позированию на сцене для всех желающих и пройдет в два раунда. На первом раунде участницы выйдут на сцену в спортивном топе и шортах, а на второй раунд наденут подчеркивающие силуэт платья и туфли на каблуке.

В рамках второго дня также пройдет конкурс для зрителей. Среди них судьи выберут тех, кто достоин звания "Мисс талия", "Мистер бицепс", "Мистер пресс".

Фестиваль объединит пауэрлифтинг, ММА, силовой экстрим, воркаут, гиревой спорт, кроссфит и армрестлинг. Вход на все площадки фестиваля свободный. Подробная информация и положения о каждом турнире на сайте мероприятия и в группе ВКонтакте.