Областной спортфестиваль памяти Хромина проведут в Тюмени

С 12 по 21 мая в Тюмени пройдет традиционный спортивный фестиваль, посвященный памяти педагога-новатора Владимира Григорьевича Хромина. Местом проведения по традиции станет спортивная школа № 3 (ул. Садовая, 109, корп.1). Начало соревнований запланировано на 9 часов. Торжественное открытие состоится в 16:00.

Участниками фестиваля станут около 800 юных спортсменов от 6 до 18 лет из Тюмени и Тюменской области. Им предстоит показать себя в самых разных дисциплинах.

12 мая юные борцы посоревнуются в греко-римской борьбе.

13-14 мая определят лучших игроков в настольный теннис.

18-20 мая состоятся соревнования по художественной гимнастике.

20-21 мая пройдут состязания по эстетической гимнастике и турнир по хоккею с шайбой.

20 мая свои силы также испытают юные боксеры.

Важно отметить, что данные соревнования – это дань памяти и уважения человеку, посвятившему свою жизнь становлению и популяризации тюменского спорта, развитию массовой физической культуры и воспитанию юных спортсменов. Владимир Григорьевич - кандидат педагогических наук, доцент с внушительным количеством государственных и ведомственных наград: "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", "Отличник народного просвещения", "Ветеран труда".

Владимир Хромин был автором и руководителем многих инновационных проектов: "Интеграция основного и дополнительного физкультурного образования", "Управление деятельностью физкультурно-досугового центра микрорайона на муниципальном уровне", "Инновационный центр повышения квалификации работников физической культуры и спорта" и других.

При его непосредственном участии были организованы значимые научно-практические конференции. Многолетний и кропотливый труд Владимира Григорьевича по праву оценен ведомственной наградой Российской Федерации - медалью Петра Лесгафта, основателя физического воспитания в России.