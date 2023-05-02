Тюменские футболисты открыли сезон юношеской лиги победами

Фото - ФК «Тюмень»

В минувшие выходные на стадионе "Геолог" прошли два матча между "Тюменью" и омским "Иртышом", оба завершились победами хозяев, сообщает депспорта ТО.

В первом матче встретились футболисты 2008 года рождения. Команда "Тюмень" достаточно легко обыграла омскую команду "Иртыш". Счет матча 3:0. Следующий матч играли футболисты 2007 года рождения. Тюменцы завершили его также победой, счет 4:2.

Перед поединками у зрителей была возможность сфотографироваться и взять автографы у приглашённых гостей – чемпиона мира по пляжному футболу Бориса Никонорова и футбольного блогера Артёма Поликарпова. Они же символическим ударом открыли сезон.

Следующие матчи тюменцы проведут на домашнем стадионе с командами "Читы" 10 мая. Начало – в 11 и 14 часов. Вход на стадион "Геолог" - бесплатный.