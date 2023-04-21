Пресс-служба тюменского депспорта в числе лучших по результатам международного конкурса

Жюри международного конкурса "Пресс-служба года" вынесло свой вердикт и объявило лучшие PR-проекты от представителей бизнеса, госсектора и некоммерческих организаций за 2022 год. Всего на конкурс было подано 583 заявки из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники оценивались в 17 номинациях.

В шорт-лист по итогам попал 51 проект. В их числе — проект Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области под названием "Через ГОСтернии к людям".

Руководитель пресс-службы Елена Калиева:

Основной акцент в нашей информационной деятельности мы делаем на творчестве, на реализации проектов и непосредственной работе с людьми по принципу комьюнити-менеджмента "Внимание – Признание!". Это самое благодарное и интересное направление нашей работы. К тому же это основной инструмент продвижения в целом, за счет которого нам удается заявлять о себе на различных конкурсах, совершенствоваться и развиваться. Проекты мы реализуем в безостановочном режиме в официальной группе ВКонтакте. Проводим конкурсы в честь разных событий. Посвящаем спортивные рекорды Дню Победы, поддерживаем рекордами ГТО наших паралимпийцев, передаем физкульт-приветы ко Дню физкультурника, узнаем, как много спортивных мам в регионе в рамках конкурса ко Дню мамы, меняем пятерки по физкультуре на подарки, заставляем шагать по региону, наматывая километры в рамках шагомарафона, держать планку и многое другое.

Компанию в шорт-листе областному спортивному департаменту составил департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. Его проект "Утренняя зарядка на радио" вошел в число призеров в номинации "Лучший PR-проект в муниципальной сфере".

Руководитель пресс-службы Ирина Нигматуллина:

На протяжении нескольких месяцев каждое буднее утро в 6:48 в эфире "Радио7" фитнес-инструкторы проводили для тюменцев зарядку. Спортсмены не только составляли комплекс упражнений для бодрого подъёма, но и сами их озвучивали. Адаптированные аудиофайлы всех программ размещены в группе радиостанции в социальной сети во ВКонтакте. За время реализации проекта было создано 6 оригинальных программ. В радиоэфире "Зарядка" прозвучала 64 раза. Охват проекта "Зарядка на "Радио7" в сезоне осень-зима 2022 г. составил более 50 тысяч человек.

Какое место - 1, 2 или 3 получат проекты, вошедшие в шорт-лист, станет известно 26 мая в Москве. Церемония награждения победителей завершит ежегодную международную практическую конференцию "Эффективная пресс-служба - 2023".