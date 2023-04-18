"Стальной характер" поможет Тюмени приблизиться к статусу беговой столицы России

Фестиваль бега "Стальной характер" 4 июня пройдет на тюменской набережной Туры, мероприятие состоится уже в четвертый раз. В рамках фестиваля пройдет Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", где Тюмень сможет посоревноваться за звание беговой столицы России.

Победителя определяют по сопоставлению трех показателей: средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех участников.

Любителей спорта и активного отдыха ждут яркие забеги с красками холи, трасса для малышей 500 метров и взрослые дистанции протяженностью 1, 5, 10 и 21,1 километр в рамках полумарафона "ЗаБег.РФ". На финише каждый получит медаль.

Торжественное открытие и старт фестиваля пройдут в районе мультицентра "Контора пароходства". Участников и болельщиков ждет насыщенная программа, развлечения для юных атлетов и памятные призы.

Попробовать силы и испытать свою выносливость смогут все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Заявки на участие в фестивале бега "Стальной характер" принимаются здесь.