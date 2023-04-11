Юные наездники Тюменской области посоревнуются в конкуре и выездке

13-15 апреля на базе конно-спортивного комплекса "Олимпия" (Боровский) пройдет первенство Тюменской области по конному спорту среди всадников на лошадях с высотой в холке до 150 см.

В первенстве примут участие спортсмены от 9 до 16 лет в двух дисциплинах: конкур и выездка. В конкуре всадник с лошадью должен будет пройти маршрут, преодолевая установленные на нем разрушаемые препятствия. В выездке наездники продемонстрируют искусство управления лошадью. Каждая пара покажет различные виды программ.

Заявки на участие подало более 30 пар из Тюмени и Тюменского района.

- Лошади высотой в холке до 150 см, в народе их называют пони, составляют отличную спортивную пару с юными участниками. Для конкура, например, важна именно высота лошади, поскольку от нее зависит высота препятствий. Это хорошая подготовка для ребят, желающих перейти во взрослый спорт, - рассказала исполнительный директор федерации конного спорта Тюменской области Жанна Харинова.

Судейская комиссия в выездке оценивает выполнение элементов спортивной парой. В конкуре основная задача всадника - хорошо пройти маршрут, преодолев препятствия и уложиться в норму времени. В составе судейской комиссии оценивать участников будет судья всероссийской категории из Барнаула Елена Вебер.

По результатам набранных очков спортсмены смогут получить соответствующие спортивные разряды. Организаторы сообщают, что вход на соревнования свободный.