Волейболисты "Тюмени" поборются за выход в главный финал сезона

Финал за 1-8 места российской волейбольной высшей лиги "А" завершится в предстоящие выходные. Игры состоятся 8 и 9 апреля в Тюмени в комплексе "Академия спорта".
Соперником "Тюмени" станет команда из Ярославля. Матчи будут иметь важнейшее значение. Обе команды борются за попадание в главный финал сезона.
Тюменцы сейчас идут вторыми, у них 20 побед. Столько же у лидирующего клуба "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга. На одну победу меньше у коллектива "Ярославич", который находится на третьей строчке. Чтобы пробиться в финальную серию, волейболистам "Тюмени" достаточно выиграть один матч.
"Относительно недавно мы играли в Ярославле. На тот момент у них уже был измененный состав, к которому мы и готовимся. Конечно, нас ждут важнейшие матчи, на которые нужен максимальный настрой", – поделился тренер "Тюмени" Сергей Шульга.
Вход на матчи свободный.
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