Дзюдоисты из пяти федеральных округов соберутся в Тюмени

8 апреля в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" состоятся всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти Заслуженного тренера России Славика Гогиевича Кудзиева. На татами выйдут более 150 спортсменов старше 18 лет из Приволжского, Сибирского, Центрального, Южного и Уральского федеральных округов. Турнир начнется в 10:00.

Тюменскую область представит делегация из пятидесяти спортсменов. В ее числе призеры чемпионатов и первенств России братья Шамсутдин (до 66 кг) и Шамиль (до 73 кг) Умаевы, Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг) и Никита Дибрин (св. 100 кг).

Турнир проводится ежегодно уже более 20 лет, а с 2019 года посвящен памяти Славика Кудзиева. Обладатель Кубка СССР по дзюдо, Отличник физической культуры и спорта, он воспитал не одно поколение победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. В должности тренера Славик Гогиевич проработал более 50 лет, из них 10 – в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". Коллеги и воспитанники помнят его, как грамотного специалиста, творчески организующего тренировочный процесс, справедливого, отзывчивого и уверенного в себе человека.

Воспитанники Славика Гогиевича на протяжении пяти лет оказывают финансовую помощь соревнованиям. В весовой категории до 90 кг – "весе Кудзиева", для чемпиона предусмотрен специальный денежный приз.

Вход для зрителей и болельщиков свободный. Также будет организована онлайн-трансляция.



