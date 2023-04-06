Виктория Сливко признана лучшей биатлонисткой России

15:03 06 апреля 2023
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Выступающая за Тюменскую область спортсменка  Виктория Сливко стала лучшей биатлонисткой России. На протяжении всего сезона она показывала стабильные результаты и в итоге сегодня очень уверенно выиграла заключительную гонку – марафон на 30 км.

Это тяжелейшая дисциплина, 8 огневых рубежей. Спортсменки бежали почти 1 час 40 минут. Виктория допустила всего 4 промаха и пришла к финишу первой.

Мужчины свою заключительную гонку бежали вчера. В общем рейтинге Союза биатлонистов России наш Александр Поварницын стал четвертым. Достойный результат.

"Благодарю всю команду – спортсменов и тренеров за яркое выступление в этом сезоне", - написал губернатор Моор в Telegram-канале. 

Теги: Александр Моор , биатлон
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