"Тюмень Сильная" соберет 1500 атлетов со всей России

Спортивный фестиваль "Тюмень Сильная" пройдет 20 и 21 мая в Выставочном зале на улице Севастопольская, 12.

"Тюмень Сильная" объединит зрелищные силовые и боевые виды спорта: пауэрлифтинг, ММА, силовой экстрим, Street Workout, бодибилдинг, гиревой спорт, CrossFit, армрестлинг, тяжелую атлетику. На фестивале пройдут несколько турниров по каждому из них.

В качестве гостей это яркое мероприятие посетят известные российские спортсмены Михаил Кокляев, Иван Подрез, Руслан Проводников, Станислав Линдовер, Андрей Скоромный, Василий Грищенко, Дмитрий Яшанькин, Вячеслав Дацик, Денис Вовк, Николай Ясиновский, Денис Цыпленков, Иван Денисов, Василий Кузнецов, Дмитрий Спиридонов и Дмитрий Коломийцев.

Фестиваль будет очень зрелищным. Например, на турнире по силовому экстриму участники поднимут богатырское бревно, посоревнуются в эстафете с 300-килограммовыми носилками, будут буксировать автомобиль… К тому же каждый желающий сможет выполнить нормативы ГТО. Наша глобальная цель - развитие массового любительского спорта в регионе, приобщение населения к здоровому образу жизни, - рассказал организатор фестиваля, президент федерации силового экстрима Александр Калинин.

Предварительные заявки на участие принимаются по электронной почте: kaa705@yandex.ru или по телефону: 8-922-2607-999 до 10 мая включительно.

Подробная информация и положения о каждом турнире на сайте мероприятия - https://тюмень-сильная.рф/ и в группе Вконтакте - https://vk.com/tmnpower.

Фестиваль "Тюмень Сильная" впервые состоялся в прошлом году, тогда он собрал более 700 спортсменов и более 5000 зрителей. В этот раз организаторы ожидают около 1500 спортсменов и более 10000 зрителей.