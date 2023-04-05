Итоги биатлонного сезона подведут на PARI чемпионате России в Увате

5 и 6 апреля в биатлонном центре им. А.И. Тихонова в Увате пройдут две гонки в рамках заключительного этапа PARI чемпионата России и межрегиональных соревнований на призы полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по биатлону.

В среду мужчинам предстоит преодолеть 40 км и восемь огневых рубежей. В четверг на дистанцию 30 км выйдут женщины.

Всего в заключительном этапе примут участие 66 сильнейших биатлонистов страны. Честь Тюменской области будут защищать 10 спортсменов. По предварительным данным, среди них призер Олимпийских игр Евгений Гараничев, а также Александр Поварницын и Виктория Сливко.

Болельщики смогут следить за соревнованиями с помощью онлайн-трансляций, которые можно увидеть на Матч ТВ и You Tube-канале Союза биатлонистов России. А многие будут поддерживать спортсменов с трибун, вход свободный.