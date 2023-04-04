В Тюмени подвели итоги регионального этапа Ночной хоккейной лиги

В Тюмени торжественно закрыли региональный этап Ночной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и наградили команды, занявшие призовые места в каждом дивизионе, а также лучших игроков.

В этом сезоне за звание сильнейших сражались 29 команд в 4 дивизионах, в своем дивизионе каждая команда отыграла не менее 15 матчей. Места распределились следующим образом:

"Лига Надежды" – первое место у команды "Заполярье", второе – у коллектива "Атлант", третье – у сборной "Генерал Хоккей".

В "Лиге Мечты" "Соровскнефть" взяла первое место, "Атлант" – второе, "Тобол" – третье.

В лиге "Любитель 50+" чемпионами стала команда "Рубин 70-Чинги Тура", второе и третье места у команд "Красная Машина" и "АТС Динамо" соответственно.

В лиге "Любитель 40+" победителями стала ледовая дружина "Сибирь", второе место у коллектива "Витязь", замыкает тройку призеров "Транснефть Сибирь".

Тренер и руководитель команды "Сибирь" Сергей Ткачев:

"Сибирь" начала готовиться к региональному этапу с августа. Не скажу, что эта победа досталась тяжело. Команда играет и тренируется с 2021 года, ситуация с прошлого года не поменялась: мы вновь – победители регионального этапа. Настрой на финальный этап положительный. Ждем жеребьевки, от нее многое будет зависеть. Наша цель – улучшить результат прошлого года.

По результатам сезона сильнейшие команды дивизионов Тюменской области представят наш регион на финальных этапах в Сочи с 3 по 17 мая.