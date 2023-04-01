Тюменцев приглашают на игру ФК "Тюмень" и "Зенит-Ижевск"

18:00 01 апреля 2023
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2 апреля в 15:00 на стадионе "Геолог" в областной столице пройдет официальный матч первенства страны по футболу. На поле выйдут игроки "Тюмени" и команды "Зенит-Ижевск".

Гостей ждет увлекательное спортивное зрелище. Ведь "Тюмень" является лидером турнира и в последних пяти матчах только побеждала, не пропустив ни одного мяча. До начала матча болельщики смогут сыграть в панну и текбол, а также получить сувениры за участие в различных конкурсах. Клуб откроет проход на арену в 14:00.

Синоптики обещают, что в воскресенье воздух в Тюмени прогреется до комфортных для этого времени года 12 градусов. Зрителям не стоит беспокоиться, что они замерзнут. Кроме того, им не дадут это сделать эмоции от интересной игры, в которой хозяевам необходима победа, чтобы удержаться на лидирующей позиции и по итогам сезонам выйти в первую лигу.

Теги: футбол
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