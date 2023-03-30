Тюменцы впервые стали призерами первенства России по спортивной аэробике

В Екатеринбурге подвели итоги первенства России по спортивной аэробике, проходившего в рамках международных соревнований по гимнастическим видам спорта "Игры вызова легенд". Впервые сборная команда Тюменской области вошла в тройку призеров. На счету спортсменок – серебро в дисциплине "Танцевальная гимнастика".
Марина Огрызко, Юлия Костромеева, Юлия Трясцына, Софья Бражникова, Виктория Рыманова, Арина Мухлаева, Екатерина Филиппова, Евгения Шурова показали достойный уровень мастерства и уверенно взяли второе место, уступив лишь команде Свердловской области.
Третье место разделили сборные Омской области и Республики Татарстан.
Недавно тюменские спортсменки вернулись с победой с первенства УФО, чем и обеспечили себе путевку на первенство России. Тогда свердловчане стали вторыми.
Достойный результат показали и тюменцы в возрастной категории 12-14 лет – спортсмены вышли в финал и заняли 4 место, уступив представителям Новосибирской, Свердловской областей и Алтайского края.
Наставниками команды являются чемпионы мира Данил и Евгения Чаюн. И для них первая медаль воспитанников имеет не просто важное, а огромное значение. Особенно если учесть, что на сегодняшний день первенство страны – самые крупные доступные для российских атлетов старты. Так что даже поддерживать своих спортсменов семейная пара знаменитых тренеров отправилась в компании младшей дочери Ники, возраст которой всего месяц и одна неделя.
Тренер, мастер спорта международного класса по спортивной аэробике Данил Чаюн:
Перед началом соревнований всегда очень страшно делать какие-либо прогнозы. Ведь можно сказать, что рассчитываем на первое место, а занять восьмое. Но сейчас соревнования позади. Как и период упорной и тяжелой подготовки. У нас много наград с различных соревнований, в том числе мирового значения, где мы выступали как спортсмены. Но успех в качестве тренеров – впервые! И это дорогого стоит! Как говорится, не факт, что успешный спортсмен может стать успешным тренером. Поскольку наши воспитанники показали такой высокий результат, можно считать, к нам это выражение не относится. Но расслабляться нельзя. Будем ставить перед собой новые амбициозные задачи и стремиться к их выполнению!
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