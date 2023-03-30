Тюменцы впервые стали призерами первенства России по спортивной аэробике

В Екатеринбурге подвели итоги первенства России по спортивной аэробике, проходившего в рамках международных соревнований по гимнастическим видам спорта "Игры вызова легенд". Впервые сборная команда Тюменской области вошла в тройку призеров. На счету спортсменок – серебро в дисциплине "Танцевальная гимнастика".

Марина Огрызко, Юлия Костромеева, Юлия Трясцына, Софья Бражникова, Виктория Рыманова, Арина Мухлаева, Екатерина Филиппова, Евгения Шурова показали достойный уровень мастерства и уверенно взяли второе место, уступив лишь команде Свердловской области.

Третье место разделили сборные Омской области и Республики Татарстан.

Недавно тюменские спортсменки вернулись с победой с первенства УФО, чем и обеспечили себе путевку на первенство России. Тогда свердловчане стали вторыми.

Достойный результат показали и тюменцы в возрастной категории 12-14 лет – спортсмены вышли в финал и заняли 4 место, уступив представителям Новосибирской, Свердловской областей и Алтайского края.

Наставниками команды являются чемпионы мира Данил и Евгения Чаюн. И для них первая медаль воспитанников имеет не просто важное, а огромное значение. Особенно если учесть, что на сегодняшний день первенство страны – самые крупные доступные для российских атлетов старты. Так что даже поддерживать своих спортсменов семейная пара знаменитых тренеров отправилась в компании младшей дочери Ники, возраст которой всего месяц и одна неделя.

Тренер, мастер спорта международного класса по спортивной аэробике Данил Чаюн: