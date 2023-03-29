Бодибилдеры пополнили портфолио новыми спортивными титулами

В Тюменской области прошли соревнования в рамках Кубка и первенства региона по бодибилдингу. Его участниками стали более 100 спортсменов из Тобольска, Заводоуковска, Ишима, Свердловской области, Курганской и Челябинской областей, Пермского края, Югры и Ямала.

В турнире участвовали юные спортсмены и взрослые титулованные атлеты. Победителей определили дисциплинах, "бодибилдинг", "фитнес", "бодифитнес", "фитнес-бикини", "фит-модель", "смешанные и фитнес-пары", "детский фитнес".

По результатам турнира тюменские атлеты расширили свои спортивные портфолио новыми титулами.

Абсолютным чемпионом по бодибилдингу среди мужчин стал Юрий Романов. В классическом (ростовом) бодибилдинге звание абсолютного чемпиона завоевал Рафаэль Хакимов.

Среди женщин лучшей в категории "бодифитнес" свыше 163 см, а также абсолютной чемпионкой стала Анна Вихрева.

Чемпионка в категории "бодифитнес" до 163 см - Захарова Карина.

В конкурсных номинациях победителями стали: в категории "веллнесс" Шарыпова Екатерина, в категории "мускулар" – Бикшанов Альфред, в категории "пляжный бодибилдинг" до 179 см и абсолютным чемпионом – Артем Терентьев, в категории "фитнес-бикини" до 169 см – Иванцова Кристина, в категории "фитнес-бикини" до 160 см – Винникова Ирина, в категории "фит-модель" – Соболева Ирина.

Председатель федерации бодибилдинга Тюменской области Наталья Проскурякова:

Девять спортсменов из Тюменской области 30 марта отправятся на мультиспортивный фестиваль Siberian Power Show – один из крупнейших в Евразии, который состоится с 31 марта по 2 апреля в Красноярске. Участие в подобных фестивалях играет большую роль в спортивной карьере каждого бодибилдера. Ждем от наших спортсменов успешных выступлений.

Ещё одним этапом для тюменских атлетов станет чемпионат Уральского федерального округа и Кубок России по бодибилдингу, которые пройдут в апреле.