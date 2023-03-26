В апреле ФК "Тюмень" проведет первый матч продолжения сезона ФНЛ-2

В апреле у ФК "Тюмень" запланированы три игры в рамках первенства страны на родном стадионе "Геолог" и два выездных матча. Первым соперником 2 апреля станет "Зенит-Ижевск". Начало поединка в 15:00, билеты уже в продаже. На старте сезона соперники сыграли вничью – со счетом 1:1.

Через неделю "Тюмень" отправится в "Новосибирск". 16 апреля встретит "Химик-Август", а 23-го числа – "Челябинск". Последний матч в этом месяце клуб сыграет с "Амкар-Пермью" на выезде, это произойдет 29 апреля, сообщает Вслух.ру.