В апреле ФК "Тюмень" проведет первый матч продолжения сезона ФНЛ-2

20:26 26 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В апреле у ФК "Тюмень" запланированы три игры в рамках первенства страны на родном стадионе "Геолог" и два выездных матча. Первым соперником 2 апреля станет "Зенит-Ижевск". Начало поединка в 15:00, билеты уже в продаже. На старте сезона соперники сыграли вничью – со счетом 1:1.

Через неделю "Тюмень" отправится в "Новосибирск". 16 апреля встретит "Химик-Август", а 23-го числа – "Челябинск". Последний матч в этом месяце клуб сыграет с "Амкар-Пермью" на выезде, это произойдет 29 апреля, сообщает Вслух.ру.

Теги: ФК Тюмень
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023