У тюменского ХК "Рубин" состоится решающий матч за выход в полуфинал плей-офф ВХЛ

09:36 25 марта 2023
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25 марта, в "Партикоме" состоится седьмой матч за выход в полуфинал плей-офф ВХЛ. За это право борются тюменский ХК "Рубин" и тульский "АКМ". Борьба идет до четырех побед: сейчас счет серии – 3-3.

В четвертьфинале обе команды одерживали победы на домашнем льду. ХК "Рубин" успешно начал второй этап финала Кубка Петрова, дважды обыграв соперника со счетом 3:1 и 2:1. Однако в Туле викторию праздновали хоккеисты "АКМ", победив со счетом 4:2 и 3:2.

В пятом матче тюменцы всухую обыграли тульский клуб - 3:0. Но на выезде снова уступили – 2:3, уточнил Вслух.ру.

Теги: ХК Рубин
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