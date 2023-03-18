Тюменские баскетболисты посоревнуются за выход в Ласт-32 Лиги Белова

18 и 19 марта в Тюмени в спортзале ТИУ (Володарского, 38) пройдут игры квалификационного этапа Лиги Белова чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд.

Полуфинал 18 марта. В 16:00 команда "СурГУ" сыграет с пермским баскетбольным клубом "Универ". В 18:00 Тюменская команда "ТИУ-Гвардия" проведет матч с челябинской командой "ЮУМК".

19 марта финал. В 10:00 между собой сыграют проигравшие в первый день команды, в 12:00 начнутся матчи между победителями полуфиналов.

Квалификационные игры проходят в марте в 14 городах страны. Победители игр получат путевку в Ласт-32 Лиги Белова, которая состоится в апреле. Женская команда "ТИУ-Гвардия" уже в числе участников.