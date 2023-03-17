На всероссийском этапе сельских игр Тюменскую область представляют 16 человек

На XII Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые проходят с 16 по 20 марта в Череповце, представители Тюменской области выступят в пяти из семи видов соревнований.

746 участников из 47 регионов России сразятся в семи дисциплинах: лыжных гонках, полиатлоне, шашках и шахматах, в троеборье дояров и механизаторов и соревнованиях спортивных семей.

Игры обещают быть зрелищными. Участникам предстоит на скорость разбирать доильный аппарат. Механизаторы будут упражняться в фигурном вождении трактора. Каждый водитель преодолеет специально подготовленную дистанцию на тракторе МТЗ-80 или МТЗ-82 и установит груз на мишень. На семейной эстафете ребенок должен будет вести теннисный мяч хоккейной клюшкой, мама – нести ведра с водой с помощью коромысла, а глава семьи – рубить двухметровое бревно.

Тюменскую область представляют 16 человек. В соревнованиях дояров выступят представители Аромашевского района Виктор Анаприюк и Юлия Имаева, в троеборье механизаторов Евгения Березюкова и Елена Вальтерова из Викуловского района. За победу в полиатлоне будут бороться спортсмены Тюменского района Ольга Мощенкова и Алексей Решетников, в лыжных гонках – лыжники из Упоровского района Максим Куприянов, Никита Переладов и Людмила Лескова. Две семьи – Завьяловы и Базадыровы из Ишимского и Нижнетавдинского районов выйдут на старт соревнований спортивных семей.