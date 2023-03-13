10 медалей завоевали тюменские дзюдоисты на "Кубке Сэнсэя"

Всероссийские соревнования "Кубок Сэнсэя" среди юношей до 15 лет прошли в центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо", за победу боролись 312 спортсменов из 9 субъектов Российской Федерации.

По итогам турнира в копилке у тюменских спортсменов 10 медалей: 3 золотых, 1 серебряная и 6 бронзовых.

В своих весовых категориях победу одержали Виктор Менщиков (до 50 кг, ЦПСР "Тюмень-дзюдо", В.Бусыгина), Алексей Артеменко (до 60 кг, ЦПСР "Тюмень-дзюдо", И.Артеменко), Иван Скаковский (св. 73 кг, Новый поток, А.Буклаускас). Серебряная награда у Дамира Шаймерденова (до 55 кг, "Центр дзюдо", Д.Голота). Бронзовыми призерами стали Исмаил Ахильгов (до 42 кг, ЦПСР "Тюмень-дзюдо", М.Небиев), Геннадий Буршталер (до 55 кг, Легион, М.Хохлов), Кирилл Зольников (до 66 кг, ЦПСР "Тюмень-дзюдо", М.Небиев), Вячеслав Ишутин (до 73 кг, ЦПСР "Тюмень-дзюдо", В.Бусыгина), Григорий Манджиев (до 73 кг, "Центр дзюдо", Д.Голота) и Данат Жаломанов (св. 73 кг, "Центр дзюдо", Д.Голота).

В общекомандном зачете "Кубок Сэнсэя" завоевали представители Свердловской области, второе место взяли дзюдоисты Тюменской области и третье – ребята из Челябинской области.

В рамках турнира вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров вручил мастерские квалификационные степени 1 ДАН тренеру СШ "Олимпиец" Эдуарду Луневу и тренеру СШ "Центр дзюдо" Игорю Гусарову.