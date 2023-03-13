Областной фестиваль ГТО начался в Тюмени

Областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с 13 по 15 марта, соощает депспорта ТО.

Соревнования стартовали в легкоатлетическом манеже 13 марта в 14:00, 14 марта продолжатся с 9:30. Закрытие и церемония награждения пройдут 15 марта в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Участие в фестивале примут более 200 человек. Это команды из 26 муниципальных образований Тюменской области. В каждой из них по 8 участников – 4 мужчины и 4 женщины в возрасте от 18 до 59 лет (6, 7, 8 и 9 ступени).

В первый соревновательный день спортсменов ждет стрельба из пневматической винтовки, во второй день пройдут испытания в беге на короткие и длинные дистанции, в силовых упражнениях, упражнениях на гибкость и выносливость. 15 марта в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" в 10:00 начнутся соревнования по лыжным гонкам. После финиша состоится торжественное закрытие.

Победители будут определены по суммарному количеству баллов за все испытания.