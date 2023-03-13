Более 4 тысяч болельщиков собралось на трибунах "Жемчужины Сибири" в финальный день PARI Кубок Содружества

Более 4 тысяч болельщиков собрал в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" заключительный день финального этапа международных соревнований по биатлону PARI Кубок Содружества, сообщает пресс-служба губернатора ТО.

В турнире приняли участие спортсмены из России и Республики Беларусь. Обладателями Кубка Содружества по итогам сезона 2022–2023 года стали россиянин Эдуард Латыпов и белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поблагодарил болельщиков, которые поддерживают необходимую спортсменам атмосферу, и отметил традиционно высокий уровень организации соревнований в "Жемчужине Сибири":

Тюмень – один из лидеров рейтинга наших спортивных объектов. Спасибо Тюменской области за "Жемчужину Сибири", которую построили и содержат в прекрасном состоянии.

Отвечая на вопросы журналистов о международных перспективах российского биатлона, Виктор Майгуров отметил, что идет диалог на уровне Международного олимпийского комитета и Олимпийского комитета России об участии наших спортсменов в соревнованиях.

Тюменскую область на турнире PARI Кубок Содружества представляли 15 спортсменов. Виктория Сливко завоевала две серебряные награды – в спринте и гонке преследования. Александр Поварницын стал бронзовым призером в гонке преследования.

Итоги соревнований прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор:

Мы видели, какая жаркая борьба идет на лыжне, на стрельбище. Все рубятся, извиняюсь за сленг, до конца. Мы наблюдали живые эмоции, которые испытывали победители. Поэтому наш биатлон продолжает развиваться. Я уверен, что, когда придет время, наши ребята и девчата вернутся на большую международную арену и покажут всем остальным настоящий уровень.

За три дня соревнований в "Жемчужине Сибири" побывали порядка 10 тысяч болельщиков из разных регионов России и Республики Беларусь, отмечает пресс-служба губернатора.