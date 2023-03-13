В Тюменской области завершился клубный чемпионат по волейболу среди мужских команд

В выходные в Тюменской области подвели итоги клубного чемпионата по волейболу среди мужских команд.

В регионе на сегодня 84 мужские волейбольные клубные команды, десять из них играют в первой лиге, остальные - во второй и третьей. Победители чемпионата в своих лигах имеют право перейти в следующую.

Среди команд третьей лиги в лидеры вышла команда "Мостострой-11", второе и третье места у " Стекловаты" и "ГСМ-Логистик". Лучшими игроками турнира признаны Денис Диковицкий (Мостострой-11), Пётр Смирнов (Стекловата), Антон Бавыкин (ГСМ-Логистик), Мухаммед Абдусатаров (Оникс).

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Во второй лиге победу одержала команда "Тобол" из Тюмени, обыграв со счетом 3:0 команду "Тобольский строительный судоремонтный завод", замкнула тройку лидеров команда "Газпромнефть-Ямал-2". В лучших игроках Иван Варапаев (Тобол), Кирилл Масловский (Тобольский ССРЗ), Александр Кустиков (Газпромнефть-Ямал-2) и Сергей Шерстюк.

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В первой лиге отличную игру показали волейболисты "Газпромнефть-Ямал", они стали победителями чемпионата, на втором месте "ТюмБИТ". Третье место заняла "Олимпия", обыграв со счетом 3:2 в пяти партиях "Атланту".

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Президент федерации волейбола Тюменской области Виктор Рейн, комментируя финал во второй лиге, отметил, что число команд ежегодно увеличивается (в предыдущем было 78), при этом растет и качество - игры проходят на высоком уровне во всех лигах.

"Одна из задач, которую мы, как федерация, ставим перед собой - увеличение массовости. Волейбол всепогодный, всевозрастной, зальный, уличный,естьв нем и связь поколений - в радость себе играй, в удовольствие, и соревнуйся. У нас это получается. Горжусь тем, что наша команда - я имею в виду всех, кто занимается волейболом, - вывела нас в лучшие спортивные федерации Тюменской области, это очень высокая оценка. Спасибо тренерам, меценатам, которые помогают развитию волейбола - от нас очень многое зависит, а если будет больше людей, которые любят спорт и помогают, то больше нашей молодежи и детей будут заниматься в будущем физкультурой - важной составляющей здорового образа жизни", - рассказал Виктор Рейн.