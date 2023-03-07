Тюменка установила рекорд России в скалолазании на скорость

Новый сезон у сильнейших скалолазов страны начался в Тюмени 4 марта. В рамках Кубка России первые медали разыграли представители дисциплины в лазании на скорость. Екатерина Баращук (Тюменская область) одержала победу, обновив рекорд России, впервые пройдя трассу менее, чем за семь секунд на официальных соревнованиях.

Соперницей Кати стала Елизавета Иванова (Свердловская область), которой досталось серебро. Обе спортсменки продемонстрировали отличные результаты в квалификации, показав результат всего на одну сотую меньше действующего рекорда России - 7,064 и 7,068 секунды. Хозяйка скалодрома оказалась быстрее.

Камилла Кушаева (Башкортостан) завоевала бронзу, опередив тюменку Юлию Каплину, которой до этого принадлежал рекорд России.

Президент Тюменской региональной федерации скалолазания Станислав Лобзов:

Тюменские спортсмены — лидеры всероссийского рейтинга. Юлия была первой россиянкой, которой удалось выбежать из семи секунд. Но на тот момент официальный рекорд России не фиксировался. Екатерина Баращук на этих стартах повысила планку, что дает серьезную надежду на победу в международных соревнованиях.

В мужском турнире первое место у Максима Рыжова с лучшим временем на дистанции 5,666 секунды. Кирилл Колдомов (Свердловская область) бежал вровень с победителем, но не нажал финишную кнопку и остался без медали. Бронзовая медаль у Михаила Мартынова из Пензенской области.

Борьба за медали продолжится до 8 марта уже в рамках всероссийских соревнований.

Фото: Федерация скалолазания России