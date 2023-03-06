Лучшими рыболовами Западной Сибири стали жители Тюменской области

На озере Янтыково Тюменского района состоялся Кубок Западной Сибири по рыболовному спорту. В ловле рыбы на мормышку со льда соревновались 40 спортсменов в составе 10 команд из Тюмени, Кургана, Омска, Томска, Челябинска, Свердловской области, ХМАО и ЯНАО. Нашу область представили четыре команды.

Спортсменам было необходимо выловить как можно больше рыбы. Победители были определены по количеству баллов, которые равны весу улова. Вся добыча отправилась в приюты для кошек.

В командном зачете первое место заняла команда "Тюменская область – 1", на второй позиции расположилась сборная Омской области, а обладателем третьего места стала дружина Томской области.

В личном зачете обладателями золотой и серебряной наград стали жители Тюмени. На первой позиции Никита Назаров, а на второй – Вячеслав Ермаков. Третье место занял представитель Курганской области Олег Ляхов.

Мы не впервые рассказываем о Никите Назарове. На прошлых выходных он стал победителем на Кубке Тюменской области, в этот раз одержал победу среди рыболовов Западной Сибири. Председатель федерации рыболовного спорта Игорь Савиных считает его одним из самых лучших спортсменов России по рыболовному спорту.

– Еще в 17 лет он получил звание мастера спорта и на чемпионате России смог стать вторым среди 200 сильнейших рыболовов страны. Также он традиционно занимает призовые места во всех состязаниях, в которых ему удается принять участие. Это говорит о том, что парень не сдается и идет вперед к своей мечте. Если бы у него была возможность выступать на международных соревнованиях, то он, я уверен, смог бы составить серьезную конкуренцию оппонентам и получить звание мастера спорта международного уровня, – отметил Игорь Савиных.

– Победа в личном зачете была приятным бонусом, ведь основной задачей было хорошо отработать в команде. Тут тоже все сложилось отлично. Мы плодотворно провели тренировки: промерили глубину, подобрали прикормку, проработали тактику. Проблем в том, чтобы хорошо отработать в команде, не было, все же мы постоянно вместе выступаем на соревнованиях. Сейчас у нам есть две недели на отдых, семейные и рабочие дела, а уже 18 и 19 марта примем участие в чемпионате Челябинской области по рыболовному спорту, – рассказал Никита Назаров.