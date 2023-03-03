Три дня в тюменской "Жемчужине Сибири" будут соревноваться лучшие биатлонисты России и Белоруссии

В центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 9 марта стартует PARI Кубок Содружества. На международных биатлонных соревнованиях зимнего спортивного сезона 2022-2023 года выступят лучшие спортсмены России и Белоруссии, сообщает депспорта ТО.

Тюменскую область на Кубке представят 15 биатлонистов, в том числе призеры Олимпийских игр Евгений Гараничев и Александр Логинов, а также Александр Поварницын и Виктория Сливко, которые на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Ижевске вновь подтвердили статус чемпионов.

9 марта - спринт. В 11:00 на дистанцию 7,5 км выйдут женщины. В 14:00 10-километровый забег ждет мужчин. Участники спринта стартуют с интервалом 30 секунд и преодолеют дистанцию с двумя огневыми рубежами. На первом огневом рубеже спортсмены стреляют из положения лежа, на втором – стоя. За каждый промах спортсмен должен пробежать 150-метровый штрафной круг. Лучшие 60 биатлонистов по итогам спринта принимают участие в гонке преследования. Победитель определяется по времени прохождения дистанции.

11 марта - гонка преследования. В 11:00 женщины побегут 10 км, в 14:00 на дистанцию в 12, 5 км выйдут мужчины. Участники стартуют в таком порядке и с такими интервалами, с какими они финишировали в спринте. Спортсмены пройдут четыре огневых рубежа.

12 марта - масс-старт. В 11:00 на старт выйдут женщины, в 14:00 – мужчины. Дистанции составят 15 км в мужской гонке и 12,5 км в женской с четырьмя огневыми рубежами.

Билеты в продаже, предусмотрен трансфер. Автобусы будут отправляться в соревновательные дни с остановки "Детский сад №55" (улица Ямская, 24а) в 9:00. Время отправления из "Жемчужины Сибири" – 16:30. Представителям СМИ необходимо пройти аккредитацию.