Скалолазы из 26 регионов съедутся на Кубок России в Тюмень

Вице-чемпионка мира Юлия Каплина, фото из архива редакции.

С 4 по 8 марта Тюмень примет Кубок России в дисциплине "скорость" и всероссийские соревнования в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг". 160 сильнейших спортсменов страны будут покорять трассы в легкоатлетическом манеже, сообщает депспорта ТО.

Откроет спортивный сезон этого года Кубок России. 4 марта спортсмены продемонстрируют свое мастерство в лазании на скорость. Начало в 12:00 часов. В составе тюменской сборной выступят сильнейшие скалолазы, в числе которых призер чемпионата мира Александр Шиков, чемпионка Европы Екатерина Баращук, рекордсменка России, вице-чемпионка мира Юлия Каплина.

Продолжит соревновательную программу турнир в рекордном формате: самые быстрые спортсмены по итогам Кубка России получат возможность провести по четыре очных забега друг с другом. Пары будут сформированы, исходя из лучших результатов, показанных накануне. Результатом спортсмена будет считаться лучшее время по итогам четырех забегов.

Далее развернется борьба в рамках всероссийских соревнований.

5 и 6 марта с 10:00 спортсмены будут соревноваться в лазании на "трудность". Главная задача – покорить трассу высотой около 15 метров. У каждого участника будет всего одна попытка и ограниченный лимит времени (6 минут).

7 и 8 марта с 10:00 программу продолжит боулдеринг. Спортсменам предстоит преодолеть сложные короткие трассы высотой до 5 метров без страховки. Главная задача атлетов – добраться до верхней зацепки и зафиксировать ее двумя руками. Победа достанется спортсмену, покорившему большее количество трасс за меньшее число попыток.

Президент Тюменской региональной федерации скалолазания Станислав Лобзов:

Тюменские спортсмены – в числе лидеров предстоящих соревнований. Конечно, конкуренция будет высока, но мы надеемся, что награды останутся в нашей области.

По результатам соревнований будет сформирован состав сборной России на будущий год.