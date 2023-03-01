Тюменцы могут поддержать региональные проекты в конкурсе "ТЫ В ИГРЕ!"

250 лучших спортивных проектов со всей страны вошли в лонг-лист третьего сезона всероссийского конкурса "Ты в игре!". Всего на предварительный этап был заявлен 4 601 проект. От Тюменской области в число лучших включены сразу два. Теперь победителей в основных номинациях определит экспертный совет и партнёры конкурса. А вот в народном голосовании свое решение о победителе может выразить каждый желающий.

Чтобы поддержать одну из тюменских инициатив, необходимо по ссылке поставить лайк, указать почту, в которую придет сообщение с предложением подтвердить отправку голоса.

Первый из тюменских проектов под названием "Я могу!" реализует "Пионер" совместно с Тюменской региональной федерацией альпинизма. Он направлен на работу с детьми и подростками от 8 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями слуха, интеллекта, с поражениями опорно-двигательного аппарата, а также предполагает обучение специалистов и наставников, желающих заниматься с детьми и подростками с ОВЗ параклаймбингом, и призван сделать более доступным адаптивное скалолазание.

Также в финал прошел проект "Область здоровья" атлетического клуба "Антей". Ранее он становился обладателем гранта губернатора и был признан победителем федерального конкурса "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни", проводимого Общественной палатой РФ . Специально для проекта было снято 30 видеороликов с производственной гимнастикой от известных спортсменов, тренеров, рекордсменов, которые выступили в качестве тренеров. В видео можно найти рекомендации по дыхательной гимнастике, специалисты демонстрируют также практическую глазную, суставную гимнастику, упражнения на расслабления и растяжку. Выполнять упражнения можно без отрыва от производства.