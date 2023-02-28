Тюменские биатлонисты привезли со всероссийских соревнований шесть медалей

В Кирово-Чепецке прошло первенство России по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет. Участниками стали более 230 спортсменов со всей России. 13 из них представляли Тюменскую область.

Тюменцам удалось показать отличные результаты и выиграть ряд гонок. Илья Вязьмин принес две золотые медали за спринт и гонку преследования. Екатерина Захарова взяла золото за гонку преследования и бронзу за спринт. В командных соревнованиях Екатерина Захарова и Семен Немцов принесли золотую медаль в смешанной эстафете. В забеге "2 девушки + 2 юноши" сборная Тюменской области также взяла золотую награду. В ее состав вошли Татьяна Богданова, Юлия Мясоедова, Иван Уросов и Илья Вязьмин.

Екатерина Захарова незадолго до соревнований сильно переболела и вышла на старт не в лучшей форме, но это не помешало ей поставить личный рекорд. На данный момент это самые большие достижения за ее спортивную карьеру.

"Я очень волновалась перед соревнованиями, ведь мне предстояло соревноваться с сильными спортсменами со всей России. Особенно я переживала из-за состязаний со спортсменками из Мордовии и девочками, с которыми я тренируюсь в спортивной школе, потому что знаю, на что они способны. Подбегая к финишу, я постоянно оглядывалась по сторонам, чтобы убедиться, что никто не обгоняет. Но все прошло просто отлично. Я благодарна областной спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Николаевны Носковой за возможность заниматься у отличных тренеров и ездить на соревнования такого уровня", – рассказала Захарова.