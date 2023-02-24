Сноубордисты включаются в "Битву на Туре" в Тюмени 24 и 25 февраля

Фото - Артем Сонсин, https://vk.com/extreme.team

Соревнованиями по сноуборду продолжится 24 и 25 февраля экстрим-фестиваль "Битва на Туре", в них примут участие около 80 спортсменов России и других стран, а также два тюменца.

В пятницу, 24 февраля, в 18:55 начинается III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине "биг-эйр", 25 февраля в 18:40 – международные соревнования по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" среди мужчин и женщин и фановый шоу-формат "накл-хак + джиббинг". Награждение победителей запланировано на 21:40 в оба дня.

Тюменскую область представят Евгений Дьяконов и Дмитрий Згинник. Спортсмены не первый год занимаются сноубордом и имеют призовые места на соревнованиях городского, областного и федерального масштабов. Они покажут свои способности в дисциплине "биг-эйр". География участников раскинулась от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга. Кроме того, в соревнованиях будут участвовать спортсмены из Республики Беларусь и Ирана.

"В программе фестиваля III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, международные соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр среди мужчин и женщин и фановые соревнования "накл-хак+джиббинг", а также лыжные гонки", – поддержал фестиваль "Битва на Туре" в своих социальных сетях заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Gосмотреть первый этап соревнований – лыжный фристайл – пришли более 5 тыс. человек. Наиболее удачными площадками для обзора стали зрительская зона около спота, мост Влюбленных по всей протяженности и набережная на левом берегу Туры.

Еще более 500 тюменцев присоединились к "Битве на Туре" не только в качестве зрителей, но и качестве участников – они посещали лекции, мастер-классы и другие активности с 19 по 22 февраля. Например, каждое утро для жителей города проводились занятия по йоге, экскурсии и образовательные занятия. Наибольшей популярностью пользовались уроки катания на сноуборде для детей. На специально оборудованной зоне профессиональные инструкторы помогли сотне юных посетителей узнать основы этого вида спорта и "почувствовать сноуборд".

Президент Союза экстремальных видов спорта, организатор фестиваля Иван Шмонин:

Важно акцентировать внимание не только на спорте высших достижений, но и на массовом спорте. Поэтому делаем больше активностей для желающих приобщиться к индустрии экшн-спорта. Также акцентируем внимание на воспитании новых менеджеров, пополнение кадрового резерва индустрии. С этой целью в течение недели проводили обучение в сфере экшн-спорта, делились накопленным опытом.

В 2023 году "Битва на Туре" реализуется Федерацией сноуборда Тюменской области и Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Министерства спорта РФ, Федерации сноуборда России, Федерации фристайла России, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, федеральной программы развития уличной культуры и экшн спорта "Уличная Классика" (проект Росмолодёжи), коммерческих партнеров и спонсоров.