Игроки МФК "Тюмень" в 15-м туре Суперлиги игроки встретятся с соседями по турнирной таблице

15-й тур PARI-Суперлиги по мини-футболу пройдет в середине марта. МФК "Тюмень" готовится встретиться 18 и 19 марта с "Новой генерацией" из Сыктывкара. Поединки пройдут на домашней площадке.

В этот промежуток семь игроков "Тюмени" вызваны в национальные сборные. После праздников, 28 февраля, в сборную России вызваны Артем Антошкин, Андрей Батырев и Денис Субботин. Сбор продлится до 5 марта в УТЦ "Новогорск".

В свои национальные команды отправятся Вилела (Азербайджан), Шохрух Махмадаминов (Киргизия), Денис Неведров (Армения) и Гиорги Гавтадзе (Грузия), сообщили в пресс-службе клуба, сообщил Вслух.ру.