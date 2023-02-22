XIII Межрегиональный турнир по дзюдо памяти Гориновой соберет в Тюмени 400 спортсменов

Фото - ГАУ ТО «Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо»

25 февраля в Тюмени состоится XIII Межрегиональный турнир по дзюдо памяти Фариды Фаисовны Гориновой. Соревнования пройдут на базе Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"/

Горинова Фарида Фаисовна была директором СДЮСШОР "Центр дзюдо" с 2003 по 2009 гг. В 2006 году во время управления Фариды Фаисовны спортивная школа получила статус "олимпийского резерва". Также директор занимала должность секретаря межрегиональной общественной организации "Федерация дзюдо "Урал-Западная Сибирь" и была награждена орденом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации "За заслуги в развитии спорта".

В честь Ф.Ф. Гориновой посоревнуются более 400 спортсменов 2007-2009 гг.р. из Республики Удмуртия, Алтайского и Пермского краев, Кемеровской, Омской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов За честь Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" выступят 40 дзюдоистов.

Свидетелями красивой борьбы смогут стать все желающие.