Тюменцы выступят на II зимних Международных спортивных играх "Дети Азии"

II зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 23 февраля по 5 марта в Кузбассе. Участниками этих престижных соревнований станут около 1000 спортсменов. В их числе и представители нашего региона. Впервые в истории игр состязания примут сразу четыре территории: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и Таштагольский муниципальный район.

Всего в программу войдут десять зимних видов спорта – лыжные гонки, конькобежный спорт, керлинг, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, волейбол на снегу. Особенностью игр в Кузбассе станет проведение показательных и демонстрационных соревнований по волейболу на снегу.



Тюменцы в составе делегации Уральского федерального округа выступят в трех видах. В лыжных гонках на старт выйдут Анастасия Агуреева и Эвелина Шушняева из ОСШОР Л.Н. Носковой, в сноуборд-кроссе примут участие воспитанники "ДЮСШ № 2" города Тобольска Тимофей Харитонов и Владимир Чебыкин, а в фигурном катании (одиночное катание) за медали поборются Глеб Ковтун и Дарья Карева из спортивной школы "Прибой" города Тюмени.