Тюменские и омские пловцы поборются за победу в акватлоне

Региональные чемпионат и первенство по триатлону в дисциплине акватлон состоятся в Тюмени 18 февраля. В 12 часов спортсменов ждут спортивные заплывы в бассейне МФСЦ "Олимпия" , а в 17 часов атлеты продолжат выступление в легкоатлетическом манеже.

Заявки пока подали более 160 спортсменов. Это не только представители Тюменского региона, но и Омской области.

– Акватлон – это ближайший родственник триатлона. Увлекательный и быстро набирающий популярность вид, сочетающий в себе бег и плавание.

Беговой этап в соревнованиях может проводиться на стадионе, шоссе или грунтовой тропе. Плавательный – в бассейне или на открытой воде.

Триатлеты редко бывают чистыми акватлонистами. Зачастую они используют эти старты для поддержания формы, улучшения и фиксации показателей по плаванию или бегу. У тюменцев есть чем похвалиться в этом виде. Помимо того, что акватлон, как и триатлон в целом, год от года набирает популярность, у нас немало спортивных достижений. Из недавних – успех Татьяны Нефёдовой, которая стала бронзовым призером первенства России, входит в состав сборной страны, – комментирует президент областной федерации триатлона Владимир Голыбин.

В самой младшей возрастной категории – дети до 12 лет, участникам предстоит проплыть 50 метров и пробежать 500. Спортсменам от 13 до 17 лет предстоит преодолеть 500 метров по воде и 2 с половиной километра по суше. У мужчин и женщин дистанции – 1 и 5 километров соответственно. Среди участников есть и атлеты в возрасте 50 лет и старше.

Победители и призеры по итогам состязаний сформируют региональную сборную, которая в ближайший год будет представлять Тюменскую область на окружных и российских стартах по акватлону.