Участники Межрегиональных соревнований по дзюдо встретятся в Тюмени

18 февраля Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, д. 1. ) примет второй тур межрегиональных соревнований по дзюдо "Детская Лига дзюдо "Триумф Energy" (Уральский дивизион). Участниками станут юноши до 15 лет. Начало в 14:00
Более 170 спортсменов из Тюмени, Перми, Кургана, Екатеринбурга, Березовского, Челябинска, Магнитогорска и Нижнего Тагила выступят в составе 14 сборных. Каждой предстоит провести по пять командных поединков.
Тюмень представят команды "Мир борьбы и бокса" и "Ичибан-Тюмень".
Соревнования проходят в рамках Детских Лиг Дзюдо проекта "Патриотика", главной задачей которого является формирование гражданственности. Спортивные площадки – это отличные платформы для патриотического воспитания юных спортсменов, которое является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики.
В настоящие время Лига реализуется в пяти федеральных округах:
– Приволжский ФО;
– Сибирский ФО;
– Уральский ФО;
– Центральный ФО;
– Южный ФО.
Тюмень выступает в Уральском дивизионе. По итогам первого тура с тремя победами лидируют "Родина" (г. Екатеринбург), "Локомотив-1" (г. Челябинск) и UWS (г. Березовский).
Межрегиональный этап состоит из трех туров и финала, на котором будут определены победители. Команда, занявшая первое место, отправится на суперфинал.
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