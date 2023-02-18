Участники Межрегиональных соревнований по дзюдо встретятся в Тюмени

18 февраля Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, д. 1. ) примет второй тур межрегиональных соревнований по дзюдо "Детская Лига дзюдо "Триумф Energy" (Уральский дивизион). Участниками станут юноши до 15 лет. Начало в 14:00

Более 170 спортсменов из Тюмени, Перми, Кургана, Екатеринбурга, Березовского, Челябинска, Магнитогорска и Нижнего Тагила выступят в составе 14 сборных. Каждой предстоит провести по пять командных поединков.

Тюмень представят команды "Мир борьбы и бокса" и "Ичибан-Тюмень".

Соревнования проходят в рамках Детских Лиг Дзюдо проекта "Патриотика", главной задачей которого является формирование гражданственности. Спортивные площадки – это отличные платформы для патриотического воспитания юных спортсменов, которое является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики.

В настоящие время Лига реализуется в пяти федеральных округах:

– Приволжский ФО;

– Сибирский ФО;

– Уральский ФО;

– Центральный ФО;

– Южный ФО.

Тюмень выступает в Уральском дивизионе. По итогам первого тура с тремя победами лидируют "Родина" (г. Екатеринбург), "Локомотив-1" (г. Челябинск) и UWS (г. Березовский).

Межрегиональный этап состоит из трех туров и финала, на котором будут определены победители. Команда, занявшая первое место, отправится на суперфинал.