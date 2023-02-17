Сборная России победила в международных стартах по ледолазанию

В Тюмени завершились Международные соревнования по альпинизму в дисциплинах "ледолазание – трудность" и "ледолазание – скорость". В течение трех дней спортсмены из 9 государств покоряли многометровые вертикальные трассы. Хозяева соревнований оказались вне конкуренции. На церемонии награждения гимн России звучал пять раз: четырежды в личных зачетах и один раз в командном.

Результаты лазаний в дисциплине "трудность":

Женщины:

1 место – Дарья Глотова;

2 место – Мария Толоконина;

3 место – Ирина Дубцова.

Мужчины:

1 место – Егор Зиновьев;

2 место – Владислав Темерев;

3 место – Иван Лещенко.

Результаты лазаний в дисциплине "скорость":

Женщины:

1 место – Ирина Дубцова;

2 место – Екатерина Тимохина;

3 место – Анна Павлюк.

Мужчины:

1 место – Данила Бикулов;

2 место – Никита Глазырин;

3 место – Владислав Темерев.

Самым быстрым иностранным спортсменом оказался Жан-Ноэль Моссо из Кот-д’Ивуара: "Это очень интересный вид спорта, я под большим впечатлением! У наших спортсменов нет возможности взбираться по ледяным стенам, мы тренируемся лишь на фанерных трассах, поэтому здесь так интересно!"

В общекомандном зачете первое место у сборной Российской Федерации, на втором месте команда Таджикистана, третье место у сборной Киргизии.

Организаторы отметили, что проведение соревнований такого уровня в Тюмени свидетельствует о том, что развитие спорта в регионе находится на высоком уровне. "Мы обладаем отличной базой и богатым опытом, чтобы принимать у себя спортсменов со всего мира и помогать развитию ледолазания в странах, где только просыпается интерес к этому виду", – отметил президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской Федерации, федерация альпинизма России, Правительство Тюменской области, департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Тюменская региональная федерация альпинизма, Дворец творчества и спорта "Пионер".