Тюменский борец занял третье место на чемпионате России по греко-римской борьбе

Сергей Кутузов стал бронзовым призером в весовой категории до 77 кг чемпионата России по греко-римской борьбе, соревнования проходили в Уфе и были посвящены 35-летию Олимпийских игр в Сеуле.

На протяжении трех дней 320 борцов состязались за звание чемпиона. Среди них призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Тюменскую область представляли 8 спортсменов, но только одному удалось занять призовое место.

Сергей Кутузов за три дня чемпионата провел пять боев со спортсменами из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Кургана и Владимира:

Соревнования прошли не так, как хотелось бы, пока остается довольствоваться "бронзой". Каждая схватка была очень эмоциональной, и каждый соперник был по-своему хорош. Не могу выделить самое сложное выступление, потому что в каждом пришлось постараться. Но я планирую "переплавить" бронзу в золото. Я теперь знаю, над чем работать и с новой недели вновь приступаю к тренировкам. 23 февраля отправляюсь на сборы в составе сборной России.

Кузнецов является призером чемпионата и первенств мира, Европы, победителем Спартакиады сильнейших, призером международных и всероссийских соревнований, а также чемпионом России. Цель спортсмены - попасть на Олимпийские игры, сообщает депспорта ТО.