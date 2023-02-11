Не все тюменцы смогут попасть на домашний тур МФК "Тюмень"

Матчи 13 тура Pari-Суперлиги чемпионата России по мини-футболу МФК "Тюмень" проведет на своей резервной площадке – СК "Партиком". 11 и 12 февраля клуб будет встречать лидера турнирной таблицы - "Норильский никель".



Команда из Норильска одержала 15 побед из 24 матчей, набрав 49 очков. У тюменцев пока в арсенале 30 очков: 8 матчей у наших игроков закончились победами, 6 — ничьими и 10 — проигрышами. Сейчас наш клуб на 7-м месте. Задача на сезон остается неизменной: взять медали.



Для болельщиков организуют трансляции по телевизору. В связи с особенностями зала посещение будет ограниченным, сообщили в пресс-службе. Поединки с "Норильским никелем" с трибун смогут увидеть владельцы абонементов на сезон 2022/23. Продаж билетов не предусмотрено.



Эфир пройдет на телеканале "Твоя Тюмень". Включайте 22 канал кабельных операторов 11 февраля в 13.55, 12 февраля — в 13.25. В субботу эфир пройдет на канале "Матч! Страна", в воскресенье — на "Матче!", сообщает Вслух.ру.