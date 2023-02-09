Сотрудники ГИБДД и МЧС в Тюмени выйдут на автобатл

Автобатл ДПС-МЧС "Мы вместе на дороге" пройдет 10 февраля на ледовом автодроме на озере Алебашевском в рамках отборочных соревнований к #СпецоперацииЛед.

На гоночной ледовой трассе будут состязаться лучшие водители служебных автомобилей полка ДПС ГИБДД и ГУ МЧС России по Тюменской области. Из четырех команд в классе передний привод для участия в #СпецоперацииЛед, которая состоится 23 февраля на льду реки Туры у моста Влюбленных, будут выбраны две команды – по одной из каждого ведомства.

Для подготовки к #СпецоперацииЛед приглашены команды-новички, ранее не участвующие в состязаниях на служебных автомобилях из Росрыболовства и Тюменской таможни. Автоспортсмены проведут для них мастер-классы по исполнению сложных маневров "полицейский разворот" на 360 и 180 градусов на льду.

Начало в 11:00.