Лучшими по спортивной аэробике в области стали тюменские команды

В Тюменской области подвели итоги регионального чемпионата и первенства по спортивной аэробике. Его участниками стали 143 атлета в возрасте от 12 лет и старше из Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Тюменского района, сообщает депаспорта ТО.

Победителей и призеров назвали в таких дисциплинах, как индивидуальные программы, смешанные пары и трио, группа, аэродэнс, аэростэп. Организаторы отмечают достойный уровень мастерства участников.

Президент областной федерации спортивной аэробики Людмила Латышева:

Мы же обмениваемся опытом с другими регионами, ездим туда, сравниваем, анализируем. Тренеры у нас профессиональные. Поэтому выглядим на фоне других достойно. В прошлом году в возрастной категории 12-14 лет наши ребята стали чемпионами УФО. Видим и проблемы. К сожалению, заметно меньше стало в нашем виде мальчиков. Хотя с точки зрения спортивных качеств, физической формы аэробика много ребятам дает- красивую атлетичную фигуру, осанку, силу, ловкость, выносливость.

Среди команд в категории "12-14 лет" 1 место у "GYMmaster". Второй стала сборная "Вероника", третьей - "Авангард 1". Все трое - представители областного центра.

В категории "15-17 лет" на 1 месте опять же "GYMmaster". Серебро у команды "Авангард 1". Замкнула тройку призеров делегация Тюменского района.

По результатам турнира будет сформирована сборная Тюменской области. Ближайшие задачи, которые стоят перед спортсменами, — в марте пройти отбор в сборную УрФО, а затем попасть в число лучших спортсменов страны.