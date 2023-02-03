Месячник зимних видов спорта в Тюменской области начнется в субботу

День зимних видов спорта посвящен 9-й годовщине проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Период массовых спортивных и физкультурных мероприятий, по решению Олимпийского комитета России, пройдет с 4 февраля по 5 марта. 18 февраля в селе Нижняя Тавда по адресу: ул. Парковая, 9 состоится большой спортивный праздник, который откроют олимпийские чемпионки по биатлону, Заслуженные мастера спорта России Луиза Носкова и Галина Куклева.

Вплоть до 5 марта в городах и селах Тюменской области пройдет множество соревнований по лыжным гонкам, турниры по хоккею, шорт-треку, лыжные эстафеты и эстафеты на коньках, состязания по зимнему футболу, веселым стартам. Будут организованы спортивные квесты, фестивали ГТО, мастер-классы по скандинавской ходьбе, керлингу, фигурному катанию.

Центральной площадкой зимнего праздника в этом году станет Нижнетавдинский район, так как по итогам 2022 года он победил в областном конкурсе "Спортивная элита" в номинации "Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в районе".

Сразу после открытия все желающие смогут принять участие в многочисленных спортивных активностях. Гостей ждут состязания по зимним видам, а также спортивные викторины, мастер-классы и т.д. Организаторы подготовят и большую культурную программу с катанием на лошадях, санях, тюбингах и многое другое. После подведения итогов наиболее активные участники праздника получат памятные сувениры с эмблемой мероприятия и дипломы Олимпийского комитета России.