Для Битвы на Туре снова возводят трамплин

Конструкция, которую возводят для фестиваля "Битва на Туре" уникальна. Она состоит из лайерного конструктива – это металлический каркас из около 12 000 элементов. Он весит более 110 тонн без учета бруса и фанеры, которые стелются на конструкцию для последующего оснежения.

Снег привезут на самосвалах с Воронинских горок: планируется, что доставят около 1300 кубов снега. В нормальной консистенции один куб снега весит около полутонны, то есть для сооружения понадобится почти 650 тонн. Также для массивной конструкции ежегодно наращивается толща льда, в этом году наморозят около 70 см.

Перепад высот со стартовой площадки до реки составит более 30 метров. Длина пролета с трамплина – 13 метров, а время нахождения в воздухе около 3 секунд. Это позволяет делать трюки с вращениями до 1260 градусов — три с половиной оборота.

Концепцию разработала команда "Extreme Team" для фестиваля "Битва на Туре 2023". Конструкция учитывает ландшафт местности и перепады высот четырехуровневой набережной.

Подробности — в официальной социальной сети мероприятия ВКонтакте vk.com/extreme.team.